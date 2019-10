- 09/10/2019

Yoola désignée agence de billetterie officielle pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020

Première agence de voyage et d’événementiel dédiée au public en situation de handicap, YOOLA devient le revendeur officiel du Comité Paralympique et Sportif Français pour les Jeux Paralympiques de Tokyo qui se dérouleront du 25 août au 6 septembre 2020.

Depuis 10 ans, YOOLA innove au service du public en situation de handicap en proposant des services accessibles et développe le marché du tourisme.

L’objectif de YOOLA est de proposer des tarifs justes et accessibles à tous, en collaboration avec les offices et professionnels du tourisme et ce dans le monde entier.

Forte de son expérience aux côtés du CPSF depuis les Jeux Paralympiques de Londres 2012, l’agence YOOLA va à nouveau faire valoir son engagement et son savoir-faire, notamment à destination des personnes à mobilité réduite, dans le domaine du voyage et des prestations associées aux grands événements pour permettre à la famille paralympique d’aller soutenir la délégation française dans des conditions optimales. Pour répondre au mieux aux besoins spécifiques liés à la venue des Français au Japon, et notamment pour les personnes à mobilité réduite, l’agence Yoola a une fois encore mis son expertise au service du CPSF.

Pour vivre dès à présent l’expérience paralympique, les pré-inscriptions sont ouvertes sur le site de l’agence Yoola.

Marie-Amélie LE FUR, Présidente du CPSF :« Je me réjouis de cette nouvelle collaboration avec l’Agence YOOLA. Dernière paralympiade estivale avant l’échéance Paris 2024, les Jeux de Tokyo s’annoncent être une belle et grande fête du sport pour les athlètes et les supporters et nous avons à cœur de proposer un programme d’hospitalités sur-mesure et avec un niveau de prestations adapté aux différents types de publics qui composent la famille paralympique. »

Malik BADSI, Fondateur de Yoola : » Nous sommes très honorés de la confiance renouvelée du Comité Paralympique et Sportif Français. Tokyo 2020 promet d’être un évènement incroyable, et nous nous engageons une nouvelle fois à proposer une offre d’hospitalités d’excellence, avec des packages 100 % accessibles afin que l’expérience paralympique demeure inoubliable pour les supporters. »