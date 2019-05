- 17/05/2019

L’équipe Paris 2024 s’engage pour DuoDay

Dans le cadre de l’opération DuoDay, Paris 2024 a accueilli, ce jeudi, 20 personnes en situation de handicap au sein de ses équipes pour une journée riche en échanges et en apprentissages.

Dans le cadre de l’opération DuoDay, initiative européenne pilotée en France par le secrétariat d’Etat en charge des personnes handicapées, Paris 2024 a accueilli ce jeudi 20 personnes en situation de handicap venues travailler au sein des équipes relations internationales, planification, culture, ressources humaines, communication, partenariat…

Chacun avait été préalablement sélectionné en partenariat avec l’Apec, Pôle Emploi et l’association Tremplin pour ses compétences et son parcours adaptés aux enjeux de Paris 2024.

Une journée en Duos

Dès leur arrivée dans les locaux, les participants ont été accueillis par les salariés de Paris 2024 avec lesquels ils allaient constituer un Duo. Ils ont assisté à une présentation sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, sur les valeurs de l’olympisme et sur l’aventure unique que représente Paris 2024. Ils ont ensuite passé la journée de travail ensemble, en Duos.

Tony Estanguet a lui aussi formé un Duo avec Stéphane, 31 ans, étudiant en communication et sportif handisport amateur. Ils se sont rendus ensemble au salon VivaTech, dédié à l’innovation et aux startups, puis au Festival des pratiques partagées de Drancy où 650 personnes, en situation de handicap ou non, ont pratiqué ensemble des activités sportives et artistiques.

En fin d’après-midi, tous les Duos ont pu échanger avec Tony Estanguet sur leur parcours et les apprentissages qu’ils ont pu tirer de cette journée.

Paris 2024 engagé pour une société plus inclusive

Au-delà de cette initiative, Paris 2024 porte l’ambition de favoriser la rencontre, la connaissance et la compréhension de la différence et du handicap dans le cadre de ses projets, comme la Semaine olympique et paralympique à l’école ou encore la Journée olympique organisée tous les 23 juin.

« A notre niveau, nous avons la conviction que le sport peut changer le regard porté sur le handicap. Nous avons l’ambition de faire des Jeux Paralympiques un puissant levier de transformation. Pour organiser des Jeux vraiment accessibles, nous travaillons actuellement à notre stratégie d’accessibilité universelle, en lien avec les associations et les institutions concernées. » a rappelé Tony Estanguet, président de Paris 2024.

En termes de recrutement aussi, Paris 2024 est déterminé à intégrer pleinement les personnes en situation de handicap au sein de ses équipes. L’enjeu est important avec des équipes amenées à doubler chaque année et à atteindre plus de 4 000 salariés en 2024.

Les offres d’emploi de Paris 2024 sont publiées sur les sites spécialisés tels que Handicap.fr afin qu’elles soient visibles et accessibles à tous. Par ailleurs, la participation à DuoDay et au salon Hello Handicap est organisée dans une réelle démarche de sourcing.